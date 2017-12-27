САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Олеся Довгого. Постановление подписано начальником третьего отдела САП Василием Кричуном.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные интернет-изданием "Левый берег".

В САП признали, что не нашли состава преступления в действиях 10-летней давности бывшего секретаря Киевского городского совета. В ведомстве Холодницкого указали на отсутствие причинно-следственной связи между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году.

"Содержание полномочий заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения", - говорится в постановлении.

В САП считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

Сам Олесь Довгий на своей странице в социальной сети Facebook назвал решение САП завершением "спектакля имени Луценко", заявив, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательной базы.

"Я долго думал, что написать сегодня, когда наконец-то весь этот абсурдный спектакль "имени Луценко" закончился. Меня переполняют разные чувства, в частности, бесконечной усталости и пустоты, потому что эта война забрала не только много сил и нервов, но и жизнь самого дорогого для меня человека – моего деда. Он больше всего переживал за меня, пропускал все, что происходит со мной, через себя, свое сердце и душу. И этот день был бы для меня гораздо счастливее, если бы дед дожил за него, и мы вместе подняли бокал за справедливый финал, за наших врагов и жизненные испытания, которые делают нас более сильными", - написал Довгий.

Политик поблагодарил за поддержку своих близких, а также друзей, которые не отвернулись от него, несмотря на сложные времена. Отдельную благодарность Довгий выразил прокурорам САП.

"Спасибо, что не побоялись назвать вещи своими именами и между "угодить лично генпрокурору" и "поступить по закону" выбрали последнее. Мало кто имеет мужество поступать по закону, когда сам генпрокурор лично попросит об ином!" - подытожил депутат.

Напомним, в июне текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности и последующее привлечения к ответственности народного депутата Олеся Довгого. Ему инкриминировали нарушение регламента в бытность секретарем Киевсовета в 2007 году. Довгий обратился к коллегам по парламенту с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности, чтобы он мог доказать свою невиновность в суде. Большинство экспертов и юристов с самого начала были скептически настроены по поводу "дела Довгого", заявляя о его бесперспективности и отсутствии доказательной базы, так как регламент не является законом, а земельные решения принимались большинством депутатов Киевсовета.