САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1395
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2403
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5058
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 324
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 567
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4591
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 936
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
19
4
25
3
6
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
&quot;Революция Саакашвили&quot; - подборка фотожаб
"Революция Саакашвили" - подборка фотожаб
Видео
Все видео
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 999
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 17:34

САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ

  Комментировать
САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Олеся Довгого. Постановление подписано начальником третьего отдела САП Василием Кричуном.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные интернет-изданием "Левый берег".

В САП признали, что не нашли состава преступления в действиях 10-летней давности бывшего секретаря Киевского городского совета. В ведомстве Холодницкого указали на отсутствие причинно-следственной связи между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году.

"Содержание полномочий заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения", - говорится в постановлении.

В САП считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

Сам Олесь Довгий на своей странице в социальной сети Facebook назвал решение САП завершением "спектакля имени Луценко", заявив, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательной базы.

"Я долго думал, что написать сегодня, когда наконец-то весь этот абсурдный спектакль "имени Луценко" закончился. Меня переполняют разные чувства, в частности, бесконечной усталости и пустоты, потому что эта война забрала не только много сил и нервов, но и жизнь самого дорогого для меня человека – моего деда. Он больше всего переживал за меня, пропускал все, что происходит со мной, через себя, свое сердце и душу. И этот день был бы для меня гораздо счастливее, если бы дед дожил за него, и мы вместе подняли бокал за справедливый финал, за наших врагов и жизненные испытания, которые делают нас более сильными", - написал Довгий.

Политик поблагодарил за поддержку своих близких, а также друзей, которые не отвернулись от него, несмотря на сложные времена. Отдельную благодарность Довгий выразил прокурорам САП.

"Спасибо, что не побоялись назвать вещи своими именами и между "угодить лично генпрокурору" и "поступить по закону" выбрали последнее. Мало кто имеет мужество поступать по закону, когда сам генпрокурор лично попросит об ином!" - подытожил депутат.

Напомним, в июне текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности и последующее привлечения к ответственности народного депутата Олеся Довгого. Ему инкриминировали нарушение регламента в бытность секретарем Киевсовета в 2007 году. Довгий обратился к коллегам по парламенту с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности, чтобы он мог доказать свою невиновность в суде. Большинство экспертов и юристов с самого начала были скептически настроены по поводу "дела Довгого", заявляя о его бесперспективности и отсутствии доказательной базы, так как регламент не является законом, а земельные решения принимались большинством депутатов Киевсовета.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону

Под певца Ивана Алчевского в Москве играли представления на украинском языке

В Полтаве состоялся велопробег Дедов Морозов

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 53540
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 52603
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32071
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 20241
Не все украинцы получат январские пенсии
Не все украинцы получат январские пенсии Просмотров: 12348
Политика
Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести"
Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести" Просмотров: 369
Порошенко и Полторак прибыли на Донбасс
Порошенко и Полторак прибыли на Донбасс Просмотров: 513
Януковичу грозит опасность - адвокат
Януковичу грозит опасность - адвокат Просмотров: 522
Кабмин уволил Дееву
Кабмин уволил Дееву Просмотров: 639
Круглосуточная охрана, международные эксперты - что подал Порошенко об антикоррупционном суде
Круглосуточная охрана, международные эксперты - что подал Порошенко об антикоррупционном суде Просмотров: 243
Больше всего комментируют
27
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
2
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
Голосов: 27544
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть