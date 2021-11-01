Шантажем и угрозами занимаемся не мы – "Украина 24" ответила Подоляку

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрий Белянский озвучил позицию медиаактивов МГУ / Коллаж "Сегодня"

Член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский прокомментировал заявление советника ОП Михаила Подоляка о поддержке каналами "Украина 24" и "Украина" "нехаризматичных и непроходных политиков".

"Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, М. Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на этот пост. Они становятся проходными или непроходными точно не в результате действий канала", – цитирует Белянского пресс-служба медиагруппы.

Белянский добавил, что редакционная политика канала "формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики". Также он утверждает, что "акционер не осуществляет вмешательство в редакционный процесс".

"Мы вынуждены напомнить М. Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюзмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам. Если господин Подоляк не согласен с вышеупомянутым или имеет какие-либо другие претензии к каналам МГУ, мы готовы обсудить их с ним в эфире в любое удобное время", – заявил Белянский.

В интервью "Бабелю" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на каналах "Медиа Группы Украина" обычно "собираются все непассионарные, нехаризматические ретрополитики в молодежной одежде". "Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не превышает пяти процентов. Они действительно все непроходные. Он – один из них", – заявил Подоляк. Одним из таких политиков Подоляк назвал экспредседателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.