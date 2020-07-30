Санкции против руководства Северной Кореи приняли в ЕС

Евросоюз продлил санкции против КНДР. Фото: Reuters

Евросоюз продлил еще на год санкции против Северной Кореи и ее руководства. Причина - разработка ядерного вооружения.

В санкционном списке значатся имена 57 корейских чиновников и 9 человек, непосредственно помогающих разрабатывать ядерное оружие, указано в пресс-релизе ЕС.

Им запрещено путешествовать в ЕС. Также заморожены активы в международных банках. Санкции ЕС против КНДР являются наиболее жесткими среди всех стран.

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ЕС неоднократно подчеркивал необходимость ядерного разоружения Северной Кореи, Европа пытается достичь цели дипломатическим путем, то есть путем переговоров и санкций.

Ранее Евросоюз согласовал санкции против российской разведки в ответ на кибератаки. Также ограничения коснутся Китая и Северной Кореи.