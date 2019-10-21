Самый молодой нардеп стал отцом

Самый молодой народный депутат, 23-летний выдвиженец "Слуги народа" Святослав Юраш впервые стал отцом.

Об этом он сообщил выходные в Facebook.

Жена София родила ему сына. Фото из роддома Юраш опубликовал 19 октября.

"Лев Святославович. 4.24 кг/55 см", - написал нардеп.

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Национальная служба здоровья определила суммы, которые будут платить больницам за оказанные услуги. За одни роды из государственного бюджета начислят 8,5 тыс. грн.