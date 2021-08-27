Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове

Через сильний туман в Кишиневі літак був вимушений полетіти до Одеси. Фото: "Апостроф"

Самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в столице Молдовы Кишиневе из-за сильного тумана. Сейчас он в Одессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет LIGA.net.

"Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День Независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден улететь в Одессу", - сообщил Никифоров.

Добавил: "Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки, полетим туда".

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На 27 августа запланирован визит Зеленского в Кишинев для празднования 30-летия независимости Молдовы. Также планируется встреча четырех президентов: Майи Санду, Зеленского, лидеров Польши Анджея Дуды и Румынии Клауса Йоханниса.