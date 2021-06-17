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четверг, 17 июня 2021 13:51

Самая крупная взятка в истории Украины: обвиняемая пошла на сделку со следствием

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Самая крупная взятка в истории Украины: обвиняемая пошла на сделку со следствием
Мазуровой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но освободили от его отбывания с испытательным сроком в два года. Фото: "Украинская правда"

Высший антикоррупционный суд назначил условный срок одной из фигуранток дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов $5 млн Елене Мазуровой.

Экс-руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в пособничестве в даче взятки высокопоставленному лицу, сообщает ВАКС и НАБУ.

Согласно со следствием, экс-чиновница умышленно из корыстных побуждений в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского сговорилась с группой лиц, чтобы предоставить взятку руководству САП и НАБУ для закрытия уголовного производства.

Мазурову освободили от пяти лет лишения свободы, вместо этого назначили испытательный срок на два года. Если за это время она не совершит нового преступления и выполнит возложенные обязанности, ее освободят от заключения. Кроме того, обвиняемой отменили меру пресечения в виде залога. Средства за залог вернут залогодателям после вступления приговора в законную силу.

В то же время суд продолжает рассматривать дело по обвинению других двух человек — бывшего первого заместителя начальника ГУ ДПС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, Андрея Кича.

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В июне 2020 года людей Злочевского разоблачили с поличным после предоставления $5 млн взятки для дальнейшей передачи руководителю САП. За эти деньги должны были закрыть уголовное дело по подозрению бывшего министра в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк", подконтрольного в то время преступной организации при участии должностных лиц времен президента Януковича, и легализации этих средств.

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