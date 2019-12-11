Самая большая ошибка Путина на саммите в Париже. Комментарий политолога

Самой большой ошибкой президента России Владимира Путина Мироненко считает "принятие политических решений, которые потом не могут быть изменены". Фото: img.tsn.ua

9 декабря "нормандский саммит" продемонстрировал полную неспособность договариваться российской стороны.

Все еще раз смогли убедиться в том, что не случайно начали эту гибридную войну, в которой определенная часть российской элиты поставила конкретные цели, об этом заявил российский политолог Виктор Мироненко в блоге для "Обозревателя".

Он считает, что "нормандский формат" "не получил перезапуска", который предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Переговоры не получили перезапуска, хотя формально и продолжены. И, думаю, что встреча показала бессмысленность дальнейших переговоров и их бесперспективность", - заявил Мироненко.

По его словам, нет смысла в таких переговорах, если одна из сторон ни в каких переговорах не хочет ничего совсем менять. Самой большой ошибкой президента России Владимира Путина Мироненко считает "принятие политических решений, которые потом не могут быть изменены".

"К сожалению, решение по Украине и все, что связано с ней, было как раз из тех решений, которые, будучи раз приняты, потом очень трудно изменить, переиграть и тому подобное. Я очень надеюсь, что и президент Зеленский, и все те, кто в Украине всерьез думает о будущем своей страны, тоже сделали из этого соответствующие выводы ", - сказал он.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился впечатлениями от вчерашней встречи "нормандской четверки", заявив об отсутствии оснований для эйфории. По его словам, "красные линии", обозначенные украинцами, стали оберегом во время этого саммита.