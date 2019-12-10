"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал "нормандскую встречу"

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал встречу в Париже. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился впечатлениями от вчерашней встречи "нормандской четверки", заявив об отсутствии оснований для эйфории.

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

По его словам, "красные линии", обозначенные украинцами, стали оберегом во время этого саммита.

"Однако, оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ", - считает Порошенко.

Он добавил, что возможный отказ от исков к российскому "Газпрому" опасен. "И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", - написал пятый президент.

Как сообщалось, Зеленский на брифинге после "нормандского саммита" сказал, что Порошенко, по словам Путина, подписал в Минске среди прочего возможность возврата контроля над границей с РФ после проведения там выборов, а не до.