Сайт НАТО ввел украинскую версию

На сайте НАТО появилась украинская версия. Изменения ввели в минувший вторник.

Украинцам, которые будут искать сайт Альянса, сразу будут показывать украиноязычную версию.

Ранее сайт НАТО имел 3 языковые версии: французскую, английскую и русскую.

5 апреля сухопутное командование НАТО впервые опубликовало в соцсети пост на украинском языке.

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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что самым актуальным вопросом для Украины является получение Плана действий по членству в Альянсе.