Сайт НАТО ввел украинскую версию

На сайте НАТО появилась украинская версия. Изменения ввели в минувший вторник.
Украинцам, которые будут искать сайт Альянса, сразу будут показывать украиноязычную версию.
Ранее сайт НАТО имел 3 языковые версии: французскую, английскую и русскую.
5 апреля сухопутное командование НАТО впервые опубликовало в соцсети пост на украинском языке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва будет предлагать НАТО план действий относительно членства для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что самым актуальным вопросом для Украины является получение Плана действий по членству в Альянсе.
Комментарии