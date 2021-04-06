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вторник, 06 апреля 2021 14:33

НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский

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НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Зеленский переговорил с генсеком НАТО. Фото: Reurets

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что актуальным вопросом для Украины является возможность получения Плана действий по членству в НАТО.

Сообщила пресс-служба президента.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - сказал он.

Зеленский призвал страны Альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать там военное присутствие.

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"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", - заявил он.

Президент Украины проинформировал генсека НАТО о "стягивание Россией войск к украинским границам и повышение уровня их готовности к наступлению". Он поблагодарил Альянс за внимание к ситуации безопасности Украины.

Ситуация в Донбассе ухудшается. За прошедшие сутки, 5 апреля, погибли двое военнослужащих.

Германия и Франция уже выразили обеспокоенность в связи с сосредоточением российских сил на границе с Украиной.

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