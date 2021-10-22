Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов Зеленского и его партии

КМИС планирует обратиться к киберполиции. Фото: pixabay.com

Сайт Киевского международного института социологии потерпел кибератаку.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Социолог заявил, что сайт атаковали в пятницу и он не работал, его восстанавливают.

"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ - связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов вчера и позавчера.

Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов.

С другой стороны, нападение более вероятно может быть связано все же с политическими данным, а не другими нашими данными (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами", - сообщил гендиректор КМИС.

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Паниотто отметил, что во время выборов организация проводила исследования практически для всех партий, прошедших в парламент.

"Сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много и мы не можем это связать с конкретной политической силой", - написал.

В то же время гендиректор КМИС заявил: "Мы планируем обратиться к киберполиции с заявлением о преступлении".

20 октября КМИС опубликовал опрос общественного мнения, по которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за месяц почти на 9%. Также, по данным социологов, рейтинг партии "Слуга народа" в октябре составил 15,5%, тогда как в сентябре он был 20%.