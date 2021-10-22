Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии

Сайт Киевского международного института социологии потерпел кибератаку.
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.
Социолог заявил, что сайт атаковали в пятницу и он не работал, его восстанавливают.
"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ - связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов вчера и позавчера.
Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов.
С другой стороны, нападение более вероятно может быть связано все же с политическими данным, а не другими нашими данными (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами", - сообщил гендиректор КМИС.
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Паниотто отметил, что во время выборов организация проводила исследования практически для всех партий, прошедших в парламент.
"Сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много и мы не можем это связать с конкретной политической силой", - написал.
В то же время гендиректор КМИС заявил: "Мы планируем обратиться к киберполиции с заявлением о преступлении".
20 октября КМИС опубликовал опрос общественного мнения, по которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за месяц почти на 9%.
Также, по данным социологов, рейтинг партии "Слуга народа" в октябре составил 15,5%, тогда как в сентябре он был 20%.
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