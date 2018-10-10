Садовый дал первые обещания перед выборами

Мэр Львова Андрей Садовый обещает "устранить коррумпированных политиков". Фото: 24tv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил о баллотировании в президенты, сделал несколько обещаний. Об этом он написал в блоге на "Українська правда".

"Мы хотим простых и крайне необходимых стране вещей:

отстранение от власти коррумпированных политиков, обслуживающих интересы олигархов;

построения институциональной правового государства, которое будет защищать права своих граждан;

развития украинской экономики, которая будет способна принять новые мировые вызовы", - заявил он, комментируя союз "Самопоміч" и ДемАльянса.

"Только такая Украина сможет выстоять и победить в войне за Независимость", - добавил Садовый.

В то же время он сообщил, что открыт "к объединению со всеми, кто разделяет цели и идеи".

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За полгода до выборов о намерении участвовать в президентской кампании объявило аномально высокое количество политиков - 28.