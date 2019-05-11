Садового снова избрали лидером "Самопомочи"

Садового избрали лидером "Самопомочи". Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый возглавил "Самопомич" и будет возглавлять партию три года.

Соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового, сообщили в пресс-службе "Самопомочи".

На съезде был также утвержден новый состав политического совета "Объединение "Самопомич".

Членами обновленной политсовета стали 11 человек: лидер партии - Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям), нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

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"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы", - заявил Садовый.

11 мая Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.

По словам Садового, более 80% парламентского списка "взаимопомощи" сдавать "новые лица".

9 апреля Садовый анонсировал, что часть его депутатов в ближайшие дни покинет фракцию. 10 апреля нардеп Егор Соболев заявил, что вместе с Семеном Семенченко они выходят из партии, но депутаты остаются членами фракции "Самопомич" до конца работы действующей Рады.

В начале мая о выходе из партии "Самопомич" сообщили нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко.