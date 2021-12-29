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среда, 29 декабря 2021 11:26

Шабунин указал Зеленскому на государственную измену

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Шабунин указал Зеленскому на государственную измену
Действия команды Зеленского вредят Украине, пишет Шабунин. Фото: president.gov.ua

Офис президента Владимира Зеленского планирует в очередной раз сорвать объявление победителя конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя еще одним решением ОАСК. Коммуникационное поле для которого уже готовит Коломойский", - написал активист.

По словам Шабунина, срыв конкурса ухудшит отношения Украины и США.

"В ситуации с конкурсом на руководителя САП - нарушаете данное на самом высоком уровне слово и публично зафиксированное вашей же подписью. Нарушение слова исключит вас из настоящих переговоров об Украине. Зачем учитывать позицию президента, который все равно не выполняет свои обязательства?", - обратился он к Зеленскому.

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Команда президента "собирает комиссии, а за день до заседания выкатывает решение ручного ОАСК (которым подвешивает 15 месяцев конкурса)", пишет Шабунин.

"Пятерка членов ОП сначала определяет победителя, а затем трижды отказывается утвердить его. Через несколько дней ваша команда снова собирает комиссию, чтобы повторно сорвали утверждение победителя. Господин президент, помогите найти этому другое определение, кроме как государственная измена. Особенно в преддверии столь важных для Украины переговоров между США и Россией", - пишет председатель ЦПК.

24 декабря комиссия по избранию руководителя САП не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

Конкурс начался в январе. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.

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Дата
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