Саакашвивли прокомментировал посиделки с Богданом за вином

Саакашвили отдыхал в компании украинских политиков. Фото: facebook/SaakashviliMikheil

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал появление совместного фото с бывшим главой ОПГ Андреем Богданом и нардепом от Слуги народа Елизаветой Ясько.

"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Не собираюсь в ближайшее время создавать с Богданом совместных политических проектов", - написал в Facebook Саакашвили.

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По его словам, он поддерживает президента Владимира Зеленского.

"Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - добавил он.

6 сентября Саакашвили, Богдан и Ясько практически одновременно обнародовали фотографию со встречи. Саакашвили подписал фотографию так: "В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах". Богдан в свою очередь написал: "Есть интересный расклад на киевские выборы".