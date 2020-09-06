Саакашвили пил вино с Богданом

Назначенный в мае этого года президентом Владимиром Зеленским председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили пил вино в компании экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Фото Саакашвили опубликовал в Facebook в воскресенье.

Вместе с ними за столом была народный депутат от "Слуга народа", член комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько.

Автор: @SaakashviliMikheil

"В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах", - написал Саакашвили.

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В феврале президент Владимир Зеленский освободил от Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. В тоже время назначил Андрея Ермака. Богдан до назначения работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского. В июне экс-руководитель ОП заявил, что президент Зеленский власть "превратил в посмешище".