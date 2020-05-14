Саакашвили: Зеленский за год не ск*рвился

Зеленский во власти не стал вором, говорит Саакашвили.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что президент Владимир Зеленский за год деятельности не потерял своей репутации. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг.

"Он (Зеленский. - Gazeta.ua) действует, как глава независимой страны. Как человек, который уверен в себе.

Я вижу, что Зеленский за этот год, мне кажется самое главное его достижение, а это реально исключение, его отличает от многих предшественников, что он не ск*рвился. Что он точно не стал вором. У него не появилось "любых друзей", он не участвует в коррупции. А это мне дает главную надежду.

Потому что рыба гниет с головы. Если бы там я сомневался хоть чуточку, что есть малейшее что-то, что его компрометирует, то конечно много порядочных людей, которые хотят помогать, и близко не подошли", - сказав Саакашвили.

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Также политик заявил, что власть "больше не управляет страхом".

"Она не управляет репресивными методами, не разговаривает со своим народом как-то сверху. Зеленский не поменялся за этот год. Я встречался с ним в течении всего года. Я много раз видел, как офис, кабинет меняет людей, какими они становятся. Зеленский точно такой же, каким я первый раз его видел. Такой же, как до президентства. И поэтому это - шанс", - сказал Саакашвили.

Он заявил, что "изменения должны пойти намного быстрее, темп никого не устраивает".

"Очень важная тема - земля. Я понимаю, что многие не согласны, но это показало его лидерство", - также заявил Саакашвили о Зеленском.

21 квітня минув рік, як українці обрали президентом Володимира Зеленського. Що обіцяв Зеленський на виборах, можна прочитати ТУТ. 20 мая 2019 года Зеленский принес присягу президента.