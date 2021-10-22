Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами

Адвокат Саакашвили заявил, что появление видео с телефона политика в программе провластного телеканала свидетельствует о незаконной передаче записи прокуратурой. Фото: Reuters

Грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео, на котором экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказывает, что его якобы похитили.

Видео, вероятно, сняли в фуре с молокопродуктами, в которой Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию, сообщает издание "Новости-Грузия".

"Политик рассказывает, что его якобы похитили и он не знает, спецлужбы какой страны стоят за этим. В сюжете отметили, что Саакашвили наверное готовил инсценировку на случай, если не сможет попасть в Грузию", - говорится в сообщении.

Премьер страны Ираклий Гарибашвили предположил, что Саакашвили записывал видео будучи нетрезвым. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили "абсолютным фейком".

Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что появление видео с телефона задержанного в программе провластного телеканала свидетельствует о передаче записи прокуратурой без предварительного подтверждения его подлинности.

"Они обнародовали информацию, публикация которой является преступлением. Я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера передали полные материалы по пересечению границы. Согласно им информация, изъятая из телефонов Саакашвили, не является открытой и приложенной к делу. То есть прокуратура предоставила телекомпании "Имеди" запись, которую не приобщили к материалам дела. Предоставление телевидению информации, полученной с личного телефона Саакашвили является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео", - отметил Басилая.

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.