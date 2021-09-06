Саакашвили возвращается в Грузию

Саакашвили обещает приехать в Грузию. Фото: ua.news

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию перед местными выборами, которые состоятся 2 октября.

В своем видеообращении, Саакашвили сказал, что приедет в страну и призвал приезжать на голосование других граждан Грузии, проживающих за рубежом. Об этом сообщает Европейская правда.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция. Проживал в Европе, США и Украине. После прихода к власти "Грузинской мечты" его обвинили в превышении полномочий.

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Саакашвили не впервые обещает сторонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

"Вы знаете, что против меня есть дело, которое не признают ни в одной стране мира. Я езжу по всему миру, в том числе в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и никто нигде не ставит вопросов о "уголовном производстве", открытом в Грузии. Это явное свидетельство в пользу того, что это дело сфальсифицировали", - заявил Саакашвили.

Саакашвили добавил, что не боится ареста и убежден, что грузинский народ "освободится сам и освободит и его".

В Грузии правоохранители задержали председателя крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Нику Мелия. Неофициальным лидером этой партии считают экс-президента Грузии Михаил Саакашвили.