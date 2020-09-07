Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах

Саакашвили дал согласие стать премьер-министром Грузии. Фото: Reuters

Председатель исполнительного комитета реформ Украины, експрезидент Грузии Михеил Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.

Он объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не в полный срок, а на стабилизационный период, пока Грузии не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором она сейчас находится. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса", - написал он.

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Саакашвили напомнил, что сейчас находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важный повестку дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу Даби. Кроме того, вскоре Парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там ", - рассказал председатель исполнительного комитета реформ Украина.

Ранее сообщалось, что партия "Единое национальное движение" и объединение оппозиции "Сила в единстве" выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии. Такое решение было принято на заседании политсовета партии.