Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 135
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 837
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1503
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
4
1
7
4
2
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
Видео
Все видео
"Слуга" во время карантина развлекался на концерте Монатика
"Слуга" во время карантина развлекался на концерте Монатика
Зеленского сравнили с Брежневым
Зеленского сравнили с Брежневым
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9837
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 765
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 22:17

Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах

  Комментировать
Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах
Саакашвили дал согласие стать премьер-министром Грузии. Фото: Reuters

Председатель исполнительного комитета реформ Украины, експрезидент Грузии Михеил Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября.

Он объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не в полный срок, а на стабилизационный период, пока Грузии не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором она сейчас находится. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвивли прокомментировал посиделки с Богданом за вином

Саакашвили напомнил, что сейчас находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важный повестку дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу Даби. Кроме того, вскоре Парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там ", - рассказал председатель исполнительного комитета реформ Украина.

Ранее сообщалось, что партия "Единое национальное движение" и объединение оппозиции "Сила в единстве" выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии. Такое решение было принято на заседании политсовета партии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 21458
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 15138
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10044
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 9027
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 6669
Политика
Украина откроет новое консульство в Румынии
Украина откроет новое консульство в Румынии Просмотров: 36
Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента
Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента Просмотров: 99
Украинского посла вернули в Минск
Украинского посла вернули в Минск Просмотров: 81
На сайте Совета зарегистрировали петицию родственников погибших воинов с требованием создания ВСК по делу "вагнеровцов"
На сайте Совета зарегистрировали петицию родственников погибших воинов с требованием создания ВСК по делу "вагнеровцов" Просмотров: 63
В Раде зарегистрировали законопроект, который исключает взыскание 10 миллиардов из ПриватБанка
В Раде зарегистрировали законопроект, который исключает взыскание 10 миллиардов из ПриватБанка Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 17660
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua