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суббота, 23 октября 2021 11:10

Саакашвили сделали переливание крови, он нуждается в госпитализации - врач

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Саакашвили сделали переливание крови, он нуждается в госпитализации - врач
Переливание сделали тюремные врачи, бригада из реанимобиля и личный врач Саакашвили. Фото: DW

Экс-президенту Грузии Михэилу Саакашвили в пятницу поздно вечером сделали переливание крови.

Об этом сообщил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада из реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировался", - рассказал Кипшидзе.

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Медик отметил, что Саакашвили требует госпитализации, поскольку "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ней будет сложно".

Кипшидзе добавил, что сейчас состояние здоровья експрезидента "удовлетворительное, лучше, чем было вчера".

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

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