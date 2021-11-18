Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу. Фото: Reuters

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает уже 49 дней, потерял сознание во время встречи с адвокатами.

Об этом 18 ноября заявил адвокат политика Бека Басилая, который только что покинул медучреждение в Глданской тюрьме в Тбилиси, передает "Эхо Кавказа".

"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Саакашвили упал. Пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но упал. Сотрудники пытались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его забрали, не знаю куда", - сказал адвокат журналистам.

Сейчас с Саакашвили остается другой его защитник - Ника Гварамия.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).