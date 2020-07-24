Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым

Председатель Исполнительного комитета реформ при Офисе президента Михеил Саакашвили приехал во Львов.

Фотографии, где он пьет кофе с мэром города Андреем Садовым, политик выложил в Facebook.

"Всегда гостеприимный Львов и львовяне, и особенно мой давний друг, лучший мэр в Украине, Андрей Садовый. Наша традиционная кофе на балконе мэрии", - написал Саакашвили.

Также он опубликовал фото, где гуляет по улицам города и делает селфи с прохожими.

Андрей Садовый является мэром Львова с апреля 2006 года. Трижды избирался на должность.

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15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года.