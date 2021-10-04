Саакашвили не хочет экстрадиции в Украину - адвокат

Саакашвили продолжает голодовку и передал письмо единомышленникам. Фото: Reuters

Политик Михеил Саакашвили продолжает голодовку и не желает экстрадиции в Украину.

Адвокаты впервые смогли посетить его в тюрьме. Администрация отказывалась впускать юристов в нерабочие дни, сообщает "Новости-Грузия".

"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражает продолжение борьбы. Его позиция: борьба должна продолжится. Что касается экстрадиции, позиция Михеила Саакашвили такова - он приехал в Грузию, на родину, и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", - сообщил его адвокат Георгий Чивиашвили.

Саакашвили передал письмо-обращение к членам своей партии "Единое национальное движение". Написал, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает единомышленников продолжать борьбу.

"У нас отличные результаты по этому референдуму. На местных выборах это правительство всегда легко проигрывало. Когда они думали, что люди наконец сломаны, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых их опережает "Единое национальное движение". Это означает одно - мы не только не расслабимся, мы будем бороться еще больше. Дни правительства "Грузинской мечты" сочтены. Горжусь вами", - говорится в письме политика.

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В понедельник у Руставский тюрьмы сторонники Саакашвили планируют митинг. У учреждения уже собрали полицейских, есть спецназовцы.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигание беспорядков. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.