Саакашвили написал письмо мэру Львова

Ясько подтвердила, что состояние Саакашвили ухудшилось. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили передал городскому голове Львова Андрею Садовому письмо, в котором написал, что надеется в ближайшее время вернуться в Украину.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько вчера была у задержанного, сообщил Садовой в Facebook 23 октября.

"Михеил передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде! Украинская власть не сможет просто отмолчаться", - написал он.

Ранее городской голова Львова сообщал о дружеских отношениях с Саакашвили. В письме последний поблагодарил Садового за поддержку.

"Я имел долг помочь Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине", - написал Саакашвили.

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Ясько подтвердила, что состояние Саакашвили ухудшилось и призвала в Facebook правительства Украины и Грузии способствовать переводу политика в частную клинику. Она добавила, что медучреждением для перевода бывшего президента Грузии ни в коем случае не может стать тюремная больница в Глдани.

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.