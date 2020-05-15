Саакашвили и Ермак поговорили с послами

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 225
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 252
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1881
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1260
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 873
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 144
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1548
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1017
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2124
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
4
3
5
4
7
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2124
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3285
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 774
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4131
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 369
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
пятница, 15 мая 2020 14:44

Саакашвили и Ермак поговорили с послами

  Комментировать

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7.

Автор: @SaakashviliMikheil
 

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой семерки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам.

Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили в Facebook.

Автор: @SaakashviliMikheil
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интеграция в ЕС и НАТО: команда Зеленского начинает напоминать Януковича

Саакашвили называл руководителя Офиса президента Андрея Ермака своим другом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили и Ермак поговорили с послами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Самое читаемое
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 18342
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 16740
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 12825
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 8019
Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети
Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети
 Просмотров: 4401
Политика
Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности
Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности
Интеграция в ЕС и НАТО: команда Зеленского начинает напоминать Януковича
Интеграция в ЕС и НАТО: команда Зеленского начинает напоминать Януковича Просмотров: 180
Зеленский снял санкции с сепаратистов и олигарха, которого ищет НАБУ
Зеленский снял санкции с сепаратистов и олигарха, которого ищет НАБУ Просмотров: 396
Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой - Геращенко
Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой - Геращенко Просмотров: 117
30 лет назад начала работать Верховная Рада
30 лет назад начала работать Верховная Рада
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Сегодня будет еще одно внеочередное заседание - Рада готовит санкции для россиян
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров
Голосов: 16435
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua