Саакашвили и Ермак поговорили с послами

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7.

Автор: @SaakashviliMikheil

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой семерки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам.

Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили в Facebook.

Автор: @SaakashviliMikheil

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Саакашвили называл руководителя Офиса президента Андрея Ермака своим другом.