Саакашвили будут пытаться забрать в украинскую тюрьму

Украина будет пытаться вернуть в Украину политика Саакашвили.

Его могут перевести в украинскую тюрьму, сказал министр юстиции Денис Малюська "Українській правді".

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"Мы будем стараться, а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, но еще и Грузии. Но власти Грузии неоднократно говорили, что нам его не отдадут. Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал министр.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.