С судебной реформой полный провал - премьер

В правительстве раскритиковали нереформированную судебную систему. Фото: Reuters

В Украине состоялся "полный провал" с судебной реформой.

Об этом на заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу, пишет "Обозреватель"

Он обвинил судью Андрея Федорчука в том, что он "одним росчерком пера" лишил бюджет 12,5 млрд грн.

По словам Гройсмана, "Нафтогаз" подал иск против правительства для того, чтобы не выплачивать дивиденды в размере 12,5 млрд грн. И судья с доводами компании согласился.

"Сидит один судья и росчерком пера принимает решение не платить взносы и подписывает его именем Украины. Наши юристы говорят, что это совершенно неправомерное решение", - заявил премьер.

Также Гройсман обвинил судебную систему в том, что они покрывали контрабанду и тормозили реформу таможенной службы.

"Мы решили полностью обновить систему таможни, чтобы перезагрузить систему. Так как и в прошлые периоды. Негативные роли сыграли отдельные представители судебной системы. Мы провели публичный конкурс. Открыли его для всех кандидатов. И что сделал суд? Суд взял и принял решение остановить конкурс и точка. Сколько мы потратили времени? 67 дней был заблокирован конкурс. 67 дней. Те, кто хотел, чтобы система оставалась старой. Думаю, и дальше будут мешать", - заявил глава правительства.

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По мнению украинцев, в первую очередь следует провести 5 реформ: антикоррупционную; здравоохранения; пенсионную и реформу системы социальной защиты; реформу органов правопорядка; люстрации чиновников.