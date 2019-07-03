Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего

Мысли украинцов относительно ускорения реформ совпадают. Фото: zik.ua

По мнению украинцев, в первую очередь следует провести 5 реформ: антикоррупционную; здравоохранения; пенсионную и реформу системы социальной защиты; реформу органов правопорядка; люстрации чиновников.

Такие результаты показал общенациональный опрос, который провел фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня.

"По мнению граждан, первоочередными являются такие 5 реформ: антикоррупционная реформа (63%), здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка - судов, прокуратуры, полиции (37 %), люстрация чиновников (33%) ", - сообщили социологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После старта реформы энергетика Украины перестала работать в ручном режиме - нардеп

Упомянутые 5 реформ считают неотложными для выполнения во всех регионах Украины. Но есть и определенные региональные различия. В западном регионе значительно больший вес придают антикоррупционной реформе (76,5%) и реформированию армии (32%) и сравнительно меньше - социальным реформам. А в восточном регионе подавляющее первенство имеют социальные реформы - здравоохранения (62%) и пенсионная реформа (58%).

По словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирини Бекешкиной, эти 5 основных реформ должны, в первую очередь, обсуждаться на дебатах между представителями политсил, которые баллотируются в парламент. При этом Бекешкина обратила внимание на сходство и различие избирателей разных политических сил.

"Среди тех, кто, мы считаем, пройдет в Верховную Раду, четко выделяется своим отличием от других избирателей партия" Оппозиционная платформа - За жизнь ", - отметила эксперт.

В то же время, добавила она, по своим взглядам и установками очень похожи избиратели партий" Европейская солидарность "и" Голос ".

"Как ни странно, но по взглядам очень совпадают избиратели "Батькивщины" и "Слуга народа", - отметила Бекешкина в среду во время публичной дискуссии "Первые избирательные дебаты: кто, о чем и зачем".

В то же время, по данным опроса, есть определенные различия в признании первоочередности реформ избирателями разных политических сил.

Так, для избирателей партии "Слуга народа" первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа - 69%, здравоохранения - 59%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 50%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) - 39 %, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) - 33%.

Для избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" первоочередными реформами являются: здравоохранения - 66,5%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 63%, антикоррупционная реформа - 47%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции ) - 36%, восстановление экономики на территориях Донбасса, контролируемых Украиной - 33,5%.

Для избирателей партии "Батькивщина" первоочередными реформами являются: пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 63%, антикоррупционная реформа - 62%, здравоохранения - 61%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) - 40%, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) - 34%, реформирования армии, укрепление обороноспособности - 32%.

Для избирателей партии "Европейская солидарность" первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа - 69%, здравоохранения - 58%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 55,5%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) - 49 %, реформирования армии, укрепление обороноспособности - 37%.

Для избирателей партии "Голос" первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа - 76%, здравоохранения - 50,5%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты - 42%, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) - 41%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) - 40%.

При этом, как отмечается в сообщении, избиратели партий "Голос" (86%), "Европейская солидарность" (85%), "Слуга народа" (62%), "Батьківщина" (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Европейскому Союзу. Зато избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предпочитают или присоединению к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%) или неприсоединения ни в Европейский, ни в Евразийский союзы (44%).

Избиратели партий "Европейская солидарность" (80%), "Голос" (75%), "Слуга народа" (47%), "Батьківщина" (47%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Зато избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предпочитают или внеблоковий статус (50%) или военний союз с Россией и другими странами СНГ (25%).

Избиратели партий "Европейская солидарность" (58%) и "Голос" (48,5%) считают неприемлемыми проведения прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Мнения избирателей партий "Слуга народа" и "Батькивщина" делятся: среди избирателей партии "Слуга народа" 44% считают такие переговоры приемлемыми, а 39% - нет, соответственно, среди избирателей "Батькивщины" "за" такие переговоры - 46%, против - 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 75%.

Избиратели партий "Голос" (72%), "Европейская солидарность" (71%), "Батьківщина" (59%), "Слуга народа" (54%) поддерживают предложение о введении международных миротворческих сил на территории "ДНР" и "ЛНР ". А вот избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" против этого предложения (50%).

Общенациональный опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019-го во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

В 2020-м международную конференцию по вопросам реформ в Украине примет Литва. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об этом после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.