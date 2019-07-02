Где пройдет следующая конференция по вопросам реформ в Украине

Конференция пройдет в Литве. Фото: "Цензор.нет"

В 2020 году мижнароднуа конференция по вопросам реформ в Украине примет Литва.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об этом после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы по ускорению структурных реформ в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичюс в Twitter.

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Сейчас конференция проходит в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Торонто встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Зеленский поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.