С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия

 
Ексклюзивы
1/5
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 747
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1458
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 225
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2592
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4554
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1125
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 540
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1017
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 369
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
4
3
11
4
5
&quot;10 миллионов отдали Трухину&quot; - переписка &quot;слуги народа&quot; о государственном бюджете попала в фотообъектив
"10 миллионов отдали Трухину" - переписка "слуги народа" о государственном бюджете попала в фотообъектив
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
&quot;Идти на договорняк с Путиным – это позор&quot;: оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
&quot;У нас достаточно людей, чтобы зайти&quot;: митингующие оцепили Офис президента
"У нас достаточно людей, чтобы зайти": митингующие оцепили Офис президента
Видео
Все видео
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Арахамия нашел "след" Ахметова в выходе "слуг" из фракции
Арахамия нашел "след" Ахметова в выходе "слуг" из фракции
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2700
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2232
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2628
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3960
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 225
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
четверг, 02 декабря 2021 23:24

С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия

2 Комментировать
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
Арахамия рассказал об "Экономическом паспорте украинца". Фото: 1+1

Дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей. Это суммы от 10 до 20 тыс. долларов.

Слуги хотят, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона, сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ток-шоу "Право на владу", сообщает Gazeta.ua.

Дети смогут тратить деньги после достижения 18-летия. Ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", — добавил глава фракции.

"В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тыс. детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то — 15-20 тыс. долларов", — пояснил Давид Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления

В Украине планируют ввести "Экономический паспорт украинца". "Благодаря этому закону олигархи станут инвесторами в будущее детей", - добавил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 15346
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 11772
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 1 Просмотров: 9927
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9747
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 8208
Политика
Генпрокурор Венедиктова открыла более 200 уголовных дел против окружения Ахметова
Генпрокурор Венедиктова открыла более 200 уголовных дел против окружения Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
 Просмотров: 765
Конец эпохи бедности: ДБР купило шесть "Тойот" по миллиону
Конец эпохи бедности: ДБР купило шесть "Тойот" по миллиону Просмотров: 315
Рада узаконила "Вовину тысячу"
Рада узаконила "Вовину тысячу" Просмотров: 567
Президент должен ветировать закон 5600 - "УДАР Виталия Кличко"
Президент должен ветировать закон 5600 - "УДАР Виталия Кличко" Просмотров: 369
Больше всего комментируют
2
"Слуги" пришли в Раду в новом дрескоде
2
За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 9528
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть