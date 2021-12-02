С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия

Арахамия рассказал об "Экономическом паспорте украинца". Фото: 1+1

Дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей. Это суммы от 10 до 20 тыс. долларов.

Слуги хотят, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона, сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ток-шоу "Право на владу", сообщает Gazeta.ua.

Дети смогут тратить деньги после достижения 18-летия. Ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", — добавил глава фракции.

"В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тыс. детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то — 15-20 тыс. долларов", — пояснил Давид Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления

В Украине планируют ввести "Экономический паспорт украинца". "Благодаря этому закону олигархи станут инвесторами в будущее детей", - добавил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде.