Зеленский пообещал украинцам часть денег олигархов

Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте украинца. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

Сказал это во время обращения в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua.

"До 10 декабря этого года я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья", - сказал он.

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"Благодаря этому закону олигархи станут инвесторами в будущее детей", - добавил президент.

Сегодня в Верховной Раде с посланием выступает президент Владимир Зеленский. Между тем, правительственный квартал перекрыли автозаками. Силовики перекрыли улицу Садовая. Ряды полиции стоят под Верховной Радой у каждого подъезда. На площади под парламентом собирается митинг ФЛП.