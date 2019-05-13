 
Ексклюзивы
1/5
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
1 Просмотров: 1224
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 2007
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 5184
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2718
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2070
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4745
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3060
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5805
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 5184
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1152
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3330
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1395
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 423
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 08:01

С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат

1 Комментировать
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
Петр Порошенко может плавно перейти от президентской к парламентской кампании, говорит нардеп Валерий Карпунцов. Фото: Николай Лазаренко, president.gov.ua

Роспуска Верховной Рады не будет, хотя досрочные выборы были бы благоприятным сценарием для Петра Порошенко. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

"Имея самую большую фракцию это можно было сделать. Это было бы оптимально, учитывая развернутые штабы, реальных агитаторов, людей. Можно было бы плавно перейти в парламентскую кампанию и получить приличный результат", - объяснил парламентарий.

Владимир Зеленский вряд ли заинтересован в досрочных выборах, говорит нардеп.

"Пока не будет изменен избирательный закон, он не пойдет на парламентскую кампанию. Ему выгодно идти именно по системе списков, голосование за партию без мажоритарной составляющей вообще. Простая старая система, которая была. Так называемые закрытые избирательные списки. Когда никто дальше десятого фамилию не читает. К сожалению, в Украине запрос на лидерство, лидерские партии сохраняется. Партия "Слуга народу", в которой еще несколько месяцев назад и офиса не было, пару человек сейчас претендует более чем на 20%.

Скорее всего Зеленский будет нагнетать о "необходимости", "не дали распустить, а он хотел бы". А параллельно будут додавливать возврат к старому закону. Какими способами, не известно. Хотя мы зашли в второе чтение Избирательного кодекса", - рассказал Валерий Карпунцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БПП нашли новое название

Больше читайте в интервью Валерия Карпунцова Gazeta.ua во вторник, 14 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 41769
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 20035
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 19945
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 19395
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 18776
Политика
В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2"
В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2" Просмотров: 72
Назвали ближайших политических соратников Вакарчука
Назвали ближайших политических соратников Вакарчука Просмотров: 8541
Визит адвоката Трампа не был согласован с Зеленским. Комментарий из штаба
Визит адвоката Трампа не был согласован с Зеленским. Комментарий из штаба Просмотров: 324
У Зеленского объяснили, почему хотят инаугурацию 19 мая
У Зеленского объяснили, почему хотят инаугурацию 19 мая Просмотров: 1215
"С моей стороны будет только поддержка" - Порошенко высказался об инаугурации Зеленского
"С моей стороны будет только поддержка" - Порошенко высказался об инаугурации Зеленского Просмотров: 468
Больше всего комментируют
15
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
2
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
Голосов: 37170
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua