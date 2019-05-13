С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат

Петр Порошенко может плавно перейти от президентской к парламентской кампании, говорит нардеп Валерий Карпунцов. Фото: Николай Лазаренко, president.gov.ua

Роспуска Верховной Рады не будет, хотя досрочные выборы были бы благоприятным сценарием для Петра Порошенко. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

"Имея самую большую фракцию это можно было сделать. Это было бы оптимально, учитывая развернутые штабы, реальных агитаторов, людей. Можно было бы плавно перейти в парламентскую кампанию и получить приличный результат", - объяснил парламентарий.

Владимир Зеленский вряд ли заинтересован в досрочных выборах, говорит нардеп.

"Пока не будет изменен избирательный закон, он не пойдет на парламентскую кампанию. Ему выгодно идти именно по системе списков, голосование за партию без мажоритарной составляющей вообще. Простая старая система, которая была. Так называемые закрытые избирательные списки. Когда никто дальше десятого фамилию не читает. К сожалению, в Украине запрос на лидерство, лидерские партии сохраняется. Партия "Слуга народу", в которой еще несколько месяцев назад и офиса не было, пару человек сейчас претендует более чем на 20%.

Скорее всего Зеленский будет нагнетать о "необходимости", "не дали распустить, а он хотел бы". А параллельно будут додавливать возврат к старому закону. Какими способами, не известно. Хотя мы зашли в второе чтение Избирательного кодекса", - рассказал Валерий Карпунцов.

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Больше читайте в интервью Валерия Карпунцова Gazeta.ua во вторник, 14 мая.