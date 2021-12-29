С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма

Украинцы встречают 2022 год преимущественно с чувством надежды – 43%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива с 17 по 22 декабря.

Чувство тревоги по поводу будущего государства - у 34% опрошенных.

Мужчины на 6% чаще женщин упоминали о такой эмоции как оптимизм, тогда как женщины больше мужчин испытывают страх (разница 5%) и растерянность (разница 7%), когда рассуждают о судьбе страны.

Возрастное распределение респондентов свидетельствует, что чем младшее поколение, тем больше оптимизма и надежды испытывают его представители по сравнению со старшими возрастными группами. И наоборот, старшие поколения чаще младших испытывают безысходность, растерянность, пессимизм, тревогу и страх.

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Несмотря на свою приближенность к зоне боевых действий, именно жители восточных регионов страны наиболее оптимистично настроены относительно будущего Украины – 31%.

Больше всего негативных чувств среди южан: 19% - испытывают тупик, 11% - пессимизм, 44% - тревогу, 21% - страх.

Начиная с 2019 года, углубляется тенденция к снижению оптимистических настроений, радости, уверенности и надежды среди граждан, когда они думают о будущем Украины. Одновременно с тем наблюдается постепенное возрастание чувства безысходности, растерянности, пессимизма и страха.