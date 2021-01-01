С 1 января зарплата у педагогов увеличилась на 20%

С сегодняшнего дня зарплата у педагогов вырастет на 20%. Фото: Facebook

С 1 января 2021 заработная плата у педагогов увеличилась на 20%.

Общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них образовательная субвенция 99,65 млрд грн, передает УНН.

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Так, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы повысился до 4 тыс. 859 грн. В то же время, оклад учителя 1 категории вырос до 6 тыс. 61 грн, а учителя высшей категории заведения общего среднего образования - до 6 тыс. 461 грн.

Как отмечается, повышение заработной платы педагогов предусмотрено также с 1 декабря 2021 - на 8,4%.

В сентябре минимальная зарплата в Украине выросла до 5 тыс. грн. С 1 января 2021 ее планируют увеличить до 6 тыс., А в декабре - до 6500 грн.