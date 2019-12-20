Рынок земли: нардепов запрягли на ежедневный комитет в новогодние праздники

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики до 10 января проведет восемь заседаний. На них рассмотрит подготовку ко второму чтению законопроекта о введении рынка земли.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу.
"Поручаю комитету провести заседание 27, 28 декабря и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января для рассмотрения законопроекта №178-10", - сказал спикер.
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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. К этому мораторий на продажу земли ежегодно продолжали.
Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить предельное количество земли для одного человека или компании с 200 тыс. гектаров до 10 тыс.
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