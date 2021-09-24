Рябошапка знает олигарха, связанного с прослушкой премьера

Прошло почти два года, с тех пор общество не услышало фамилии, заявил экс-генпрокурор. Фото: Офіс президента

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка знает, кто был причастен к прослушки экс-премьера Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране.

Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, причастных или которые могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов", - заявил Рябошапка.

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"Прошло почти два года, с тех пор общество до сих пор не услышало фамилии тех людей и того олигарха, который мог быть причастен к прослушиванию премьер-министра.

Я очень надеюсь, что это дело закончится обвинительным приговором. Обвинительным приговором в отношении лица, действительно совершившего это преступление", - сказал экс-генпрокурор.

"А вы случайно не знаете фамилию", - спросил ведущий.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил Рябошапка.

15 января 2020 года в сети появилась аудиозопись, на которой человек с голосом похожим на премьер-министра Гончарука называет себя "полным профаном в экономике". Президент Владимир Зеленский тогда призвал силовиков установить, при каких условиях была сделана аудиозапись. Дал на это две недели. 5 февраля того же года СБУ провела обыски на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Обыски проводили по местам возможного создания и хранения аудиофайлов. "Идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - заявлял Зеленский.