Рябошапка выступил за изменения в законе о люстрации

Верховная Рада должна изменить закон "Об очистке власти", чтобы он соответствовал европейским стандартам.

Такое мнение в интервью программе "Факты недели" на телеканале ICTV выразил Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Из-за закона о люстрации большая часть прокуроров была уволена. Но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет возобновлена вследствие решения Европейского суда по правам человека (принятого 17 октября - Gazeta.ua), в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательства "обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - сказал он.

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О каком решении идет речь?

Европейский суд по правам человека признал увольнение в Украине 5 госслужащих времен президента-беглеца Виктора Януковича по закону о люстрации нарушением их прав. И обязал Украину выплатить им по 5000 евро, налог с этой суммы и компенсацию морального вреда.

Заявления в ЕСПЧ подали Вячеслав Полях (экс-заместитель начальника кадрового управления ГПУ), Дмитрий Басалаев (экс-заместитель начальника следственного управления Миндоходив Николаевской области), Александр Ясь (экс-заместитель прокурора Черниговской области), Роман Якубовский (экс-начальник налоговой инспекции города Яремча управления Миндоходив в Ивано-Франковской области) и Сергей Бондаренко (экс-заместитель начальника управления агропромышленного развития Александровской райгосадминистрации Донецкой области).

Закон Украины "Об очистке власти" (также закон о люстрации) депутаты приняли 16 сентября 2014. Он запрещает некоторым экс-чиновникам работать на определенных должностях до 10 лет.