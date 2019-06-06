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четверг, 06 июня 2019 13:35

Рябошапка судился с отцом за алименты

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Рябошапка судился с отцом за алименты
Вышгородский райсуд Киевской области рассматривал иск Георгия Рябошапки к Руслану Рябошапке и Людмиле Рябошапка в 2015 году Фото: LIGA.net

Отец заместителя Администрации президента Украины Руслана Рябошапки обращался в суд с целью отсудить у сына и дочери алименты из-за того, что дети выгнали его из дома и бросили.

Вышгородский райсуд Киевской области рассматривал иск Георгия Рябошапки к Руслану Рябошапке и Людмиле Рябошапка в 2015-м, рассказывает УНН.

"Истец отмечает, что является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011-го не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье у него забрали, изгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи. Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. В таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки, вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного просит взыскать с ответчиков алименты на содержание отца в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно", - говорится в судебном решении.

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Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Основаниями для отказа является то, что Георгий Рябошапка получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла 2551,56 грн и превышала установленный на то время законодательством прожиточный минимум - 1176 грн, а также на правах совместной собственности отцу, согласно информации суда, принадлежала 1/3 квартиры. Он указан как владелец автомобиля.

Руслан Рябошапка в команде нового президента Владимира Зеленского отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Винничанка Елена Гулько полгода назад развелась с мужем-бизнесменом Игорем Гришко. "Из-за постоянных пьянок, скандалов и предательства я отсудила у него 2-комнатную квартиру. Теперь он платит детям алименты", - говорит Елена.

Познакомились, когда он служил в армии. Через 5 месяцев после знакомства сыграли свадьбу. До замужества Елена жила с родителями, после - переехала в квартиру мужа.

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06
июня

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