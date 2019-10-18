Рябошапка прокомментировал влияние Портнова на ГПУ

"Реального влияния у Портнова нет", - Рябошапка. ФОТО: Офис президента

Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, Андрей Портнов, имеет лишь "медийное" воздействие на Генеральную прокуратуру.

Об этом в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Какое влияние имеет (Портнов - Gazeta.ua)? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органов досудебного расследования. Что в принципе может означать, что реального влияния на процессуальные действия или процессуальные решения, которые могут оказывать прокуроры или следователи ГПУ, у Портнова нет ".

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Рябошапка указал, что следователи ГПУ готовы встретиться с Портновым по его приглашению, если экс-чиновник имеет "достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств".

Кто заявлял о влиянии Портнова на ГПУ или органы досудебного следствия? Нардеп 8-го созыва от "Народного фронта" Сергей Пашинский при избрании меры пресечения. "Есть у нас в государстве такой персонаж Андрей Портнов (...) Он рассказывал, что он меня посадит. У меня есть все основания говорить, что орган досудебного следствия координирует свои действия с Портновым", - сказал Пашинский. После его ареста позицию относительно причастности Портнова поддержала "Европейская солидарность" Петра Порошенко, указывая, что Портнов анонсировал решение Печерского райсуда. 16 августа сам Портнов заявил, что Служба безопасности закрыла уголовное производство в отношении государственной измены, в котором его вспоминали.