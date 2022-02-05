Рябошапка объяснил, почему расследование ДТП с Трухиным "зависнет"

Трухин за рулем Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford. Фото: novynarnia.com

Дело о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина вряд ли доведут до логического завершения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка.

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"Для того чтобы дело завершилось результатом, который бы устроил наше общество, нужны независимые правоохранительные органы. А мы сегодня видим, что ни генеральный прокурор, ни руководитель Государственного бюро расследований, ни министр внутренних дел не являются независимыми лицами, возглавляющими эти правоохранительные органы - это первое. Второе – мы должны учитывать, что уже прошло пять месяцев и, мне кажется, за пять месяцев были использованы все возможные и невозможные способы для того, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы подтвердить вину Трухина, или наоборот его бы могли оправдать", – сказал он.

Рябошапка считает, что перспективы расследования ДТП с Трухиным сомнительны. А обществу остается надеяться только на журналистов – возможно, они смогут найти и обнародовать обстоятельства резонансного ДТП.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.