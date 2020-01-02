"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским

Человек, который позирует на селфи с президентом Владимиром Зеленским на горнолыжном курорте "Буковель", оказался фанатом "русского мира".

Мужчину зовут Николай, на своей странице в соцсети он гордо публикует снимки с Красной площади в Москве, фотографии пейзажей из Санкт-Петербурга. Мало того, в описании его профиля написано "Красная армия", сообщает "РБК-Україна"

В Instagram-stories у Николая закреплены фотографии Москвы, которыми он очень "дорожит". Для своего главного снимка профиля он также выбрал фото на фоне столицы страны-агрессора.

Пользователи сети обратили внимание на такого поклонника "русского мира" и написали об этом в комментариях:

"Любитель раши и капитулянт"

"Иностранный агент"

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"Буковель" – горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляныця. Курорт связывают с бизнесменом и товарищем олигарха Игоря Коломойского, народным депутатом-мажоритарщиком из группы "За будущее" Игорем Палицей.