"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 693
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1971
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1953
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2961
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1548
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4014
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
"Какая разніца, под чєм і с кєм" - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 693
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2961
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1341
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1269
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 153
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 18:45

"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским

  Комментировать

Человек, который позирует на селфи с президентом Владимиром Зеленским на горнолыжном курорте "Буковель", оказался фанатом "русского мира".

Мужчину зовут Николай, на своей странице в соцсети он гордо публикует снимки с Красной площади в Москве, фотографии пейзажей из Санкт-Петербурга. Мало того, в описании его профиля написано "Красная армия", сообщает "РБК-Україна"

 

В Instagram-stories у Николая закреплены фотографии Москвы, которыми он очень "дорожит". Для своего главного снимка профиля он также выбрал фото на фоне столицы страны-агрессора.

Пользователи сети обратили внимание на такого поклонника "русского мира" и написали об этом в комментариях:

"Любитель раши и капитулянт"

"Иностранный агент"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского с украинцами унижал путинский канал. Повалий аплодировала

"Буковель" – горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляныця. Курорт связывают с бизнесменом и товарищем олигарха Игоря Коломойского, народным депутатом-мажоритарщиком из группы "За будущее" Игорем Палицей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Русский мир" и Кремль: появились подробности о мужчине, который делал селфи с Зеленским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 26577
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15822
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 15174
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 13014
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 10161
Политика
"Какая разніца, под чєм і с кєм" - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
 Просмотров: 1863
Слуга народа: повышение пенсионного возраста неизбежно
Слуга народа: повышение пенсионного возраста неизбежно Просмотров: 1683
В Раде готовят новый кодекс
В Раде готовят новый кодекс Просмотров: 567
"Медовый месяц" Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается – социолог
"Медовый месяц" Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается – социолог 1 Просмотров: 621
Где отдыхает Зеленский на Новый год
Где отдыхает Зеленский на Новый год Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
11
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
5
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 14386
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua