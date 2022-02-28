"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян

Решение в британском правительстве было принято сегодня. Фото: Reuters

Великобритания закрыла свои морские порты для Российской Федерации.

Распоряжение британского Минтранса разослали в портовые администрации, сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс.

Причина - нападение РФ на Украину.

"Морской сектор является основополагающим для международной торговли. Мы должны играть свою роль в ограничении экономических интересов России.

В таких обстоятельствах Департамент транспорта считает нецелесообразным, чтобы российские суда продолжали заходить в порты Великобритании", - сказано в распоряжении.

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К портам не предоставляется доступ любых судов, которые: находятся во владении, под контролем или во фрахте любого лица, связанного с РФ; ходят под российским флагом; зарегистрированы в РФ.

32 государства, в том числе Великобритания, закрыли свое воздушное пространство для РФ. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.