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понедельник, 28 февраля 2022 10:38

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россию сбросили с неба: авиакомпаниям страны-врага закрыли воздушное пространство

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32 государства закрыли свое воздушное пространство для Российской Федерации, ведущей военную агрессию против Украины.

Карту опубликовало Министерство иностранных дел.

К таким шагам прибегли Европейский Союз, Великобритания, Норвегия, Северная Македония, Канада.

 

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"Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Всего 32 страны закрыли небо россиянам. Еще одна, очень важная для российских богачей страна тоже в скором времени закроется", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы российского "Аэрофлота". Британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

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