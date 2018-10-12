Русская церковь и политика неотъемлемы, стоит ожидать диверсий - политтехнолог Порошенко

Олег Медведев предупредил о возможных провокациях со стороны России. Фото: Shutterstock

Предоставление автокефалии православной украинской церкви является для России большой потерей и Москва будет пытаться организовать в Украине диверсии и провокации.

Об этом сказал политтехнолог и внештатный советник президента Петра Порошенко Олег Медведев в эфире одного из телеканалов.

"Агрессивность России объясняется тем, что она понесла большой потери. Российская церковь является неотъемлемой частью политической системы России, поддерживает политику Путина и его агрессию против Украины. Патриарх Кирилл каждый день молится за воинство. Он претендует на то, что он интернациональный патриарх, а молится за русское воинство, которое стреляет в украинское воинство и мирных граждан Украины. Они потерпели крупное поражение, понесли большую потерю. Им черным по белому написали, что Украина не является, быть не может и никогда не была канонической территорией ни России, ни русской церкви", - констатировал Медведев.

Он предупредил о возможных провокациях со стороны РФ.

"Россия имеет свои каналы информационного, диверсионного влияния. Должны очень внимательно работать спецслужбы и не допускать российских провокаций в Украине", - отметил эксперт.

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11 октября Синод Константинополя официально объявил решение о том, что Вселенский патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской церкви.