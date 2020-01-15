Руководителя ГАСИ обвинили в некомпетентности

Член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба: "Под руководством Елены Костенко аппаратом ГАСИ с начала года не выдано ни одного разрешения или сертификата"

В Государственной архитектурно-строительной инспекции с нарушением законодательства и норм проверки государственных органов был проведен аудит деятельности по лицензиям, инспекторам, разрешениям за последние годы, который обнаружил выдачу "слепых лицензий". В связи с этим ГАСИ не выдает лицензий. Эксперты считают, что вскоре их будут выдавать через старые схемы "задним числом".

Об этом на "Цензор.НЕТ" пишет эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

После проверки аудиторы во главе с Еленой Костенко, которая, по словам эксперта, "намеренно провалила работу" по регистрации земель Минобразования, обновили Лицензионную комиссию ГАСИ. По мнению автора, деятельность Костенко стала причиной застроек земель Минобразования и науки ЖК, и теперь в составе ГАСИ она активизирует схемы и возвращает скандальных чиновников под видом реформ.

"Земли школ и садиков, университетов и профтехучилищ находятся до сих пор в реестрах жилищно-общественной застройки и не имеют кодов к образовательным видам использования. Неужели неосведомленность? Это сознательное злоупотребление служебным положением в интересах застройщиков. Земли Института им. Патона чего стоят", – заметил Глеба.

Эксперт также указал, что Костенко не сообщила архитектурно-строительному сообществу об обновленном составе Лицензионной комиссии и новых процедурах выдачи лицензий.

Также автор отметил личности советников Костенко, которые, по его информации, занимались коррупционной кассой строительных схем.

"Под лозунгами реформ ГАСИ некоторые пытаются продвинуть своих людей и контролировать "рынок" строительных взяток за тотальную преступную застройку наших городов, захват земель, "крышевание" нелегальных строек, организацию "титушек" и работу инспекторов строительного надзора, которые не видят нарушений ГСН и закона ... Новая команда будет "обилечивать" застройщиков и позволять возводить здания с нарушениями действующих государственных строительных норм", – пишет Глеба.

Он указал, что прежнее руководство ГАСИ выдавало разрешения на строительство, где игнорируются нормы ГСН по придомовой территории, пожарные и санитарные нормы не проверялись – "была налажена преступная схема".

По его словам, объем коррупционной составляющей в строительстве может достигать $1 млрд.

"По факту 1,5 млн кв. м/год х $20 = $30 млн/год только за ввод в эксплуатацию жилой недвижимости. Еще нужно посчитать стоимость подготовительных и разрешительных процедур и затрат на инспекторов строительного контроля. А сколько торговых центров, офисной, дорожно-транспортной, промышленной недвижимости строят по Украине? Мимо братьев Горовых не проскользнут такие доходы", – отметил эксперт.

По его словам, под руководством Елены Костенко аппаратом ГАСИ с начала года не выдано ни одного разрешения или сертификата, срок рассмотрения заявлений истек, а сама чиновница проводит аудит, сомнительные конкурсные процедуры и "получает базовые знания от смотрящих".