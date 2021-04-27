Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий: "В харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы"

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что после того, как глава харьковского отделения партии "Слуга народа" Павел Сушко и член политсовета "слуг" Вадим Слюсарев заключили союз с главой местной ячейки ОПЗЖ Игорем Райниным, партии оказался под угрозой, и ему следует сделать из такой ситуации кадровые выводы.

В харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы, которые могут нанести им ощутимый вред, пишет политолог. По его словам, Сушко обещал Райнину, что на сессии городского совета фракция СН будет голосовать против любых решений повестки дня.

"Сушко уже звонил депутатам городской фракции "слуг" с требованием не голосовать ни за одно решение, угрожая исключением из партии и фракции. Такие действия Сушко и Слюсарева могут повлечь тяжелые последствия - это может привести к развалу коалиции с "Успешным Харьковом" как в городе, так и в области", - прогнозирует Голобуцкий. И как следствие областная и городская фракции СН могут де-факто оказаться в "коалиционном меньшинстве" вместе с группой Райнина и Партией Шария.

Контрмеры главы Харьковской ОГА позволили избежать таких перспектив, и 7 из 9 депутатов СН в Харьковском городском совете проголосовали "за" соответствующие проекты решений горсовета. Сушко начал давить на депутатов, и под этим давлением глава фракции в горсовете Виктория Алексейчук написала заявление о сложении полномочий, уверяет политолог.

Голобуцкий отметил, что Сушко и Слюсарев уже давно пренебрегают интересами партии: Слюсарев летает в Москву и в Крым, плюс местные СМИ связывают его с темой контрабанды, а Сушко игнорирует свои обязанности. "Вместе эти партийцы занимались договорняками с Кернесом, из-за чего "Слуга народа" показала неутешительные результаты на местных выборах", - констатировал политолог. "Все это крайне негативно влияет на восприятие политсилы в Харькове и области - ее фактически "сливают", - сказал политолог.