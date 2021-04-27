Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 45
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1368
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 369
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1872
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 756
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 432
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1278
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2808
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2709
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 45
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1368
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 432
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1017
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 16:22

Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий

  Комментировать
Руководители &quot;слуг&quot; в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ &quot;валят&quot; рейтинг партии - Голобуцкий
Политолог Алексей Голобуцкий: "В харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы"

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что после того, как глава харьковского отделения партии "Слуга народа" Павел Сушко и член политсовета "слуг" Вадим Слюсарев заключили союз с главой местной ячейки ОПЗЖ Игорем Райниным, партии оказался под угрозой, и ему следует сделать из такой ситуации кадровые выводы.

В харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы, которые могут нанести им ощутимый вред, пишет политолог. По его словам, Сушко обещал Райнину, что на сессии городского совета фракция СН будет голосовать против любых решений повестки дня.

"Сушко уже звонил депутатам городской фракции "слуг" с требованием не голосовать ни за одно решение, угрожая исключением из партии и фракции. Такие действия Сушко и Слюсарева могут повлечь тяжелые последствия - это может привести к развалу коалиции с "Успешным Харьковом" как в городе, так и в области", - прогнозирует Голобуцкий. И как следствие областная и городская фракции СН могут де-факто оказаться в "коалиционном меньшинстве" вместе с группой Райнина и Партией Шария.

Контрмеры главы Харьковской ОГА позволили избежать таких перспектив, и 7 из 9 депутатов СН в Харьковском городском совете проголосовали "за" соответствующие проекты решений горсовета. Сушко начал давить на депутатов, и под этим давлением глава фракции в горсовете Виктория Алексейчук написала заявление о сложении полномочий, уверяет политолог.

Голобуцкий отметил, что Сушко и Слюсарев уже давно пренебрегают интересами партии: Слюсарев летает в Москву и в Крым, плюс местные СМИ связывают его с темой контрабанды, а Сушко игнорирует свои обязанности.

"Вместе эти партийцы занимались договорняками с Кернесом, из-за чего "Слуга народа" показала неутешительные результаты на местных выборах", - констатировал политолог.

"Все это крайне негативно влияет на восприятие политсилы в Харькове и области - ее фактически "сливают", - сказал политолог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

В Раде произошла измена

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 18522
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 16479
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 12375
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5562
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 5319
Политика
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде Просмотров: 63
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
 Просмотров: 243
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента Просмотров: 153
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
 1 Просмотров: 180
Украина высылает российского консула
Украина высылает российского консула Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
2
В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 6793
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть