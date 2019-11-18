Руководитель Офиса президента "бегает за девицами" в Facebook

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан попросил киевлянку Маргариту Мендель принять его запрос в друзья в соцсети Facebook.

Это вызвало бурную дискуссию в соцсети, пишет Цензор.нет

Под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети)".

Девушка не отреагировала на просьбу в комментариях, но посвятила этому отдельный пост.

Она сделала скрин сообщения руководителя ОП, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?".

Пользователи с юмором высказались о ситуации. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет совмещать полезное с приятным", "Куда ни глянь - одна политика", "Бедная будет его жена", - шутят комментаторы.

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Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.