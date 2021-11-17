"Руки прочь от Киева" - флешмоб соберется в знак протеста против закона о столице от "Слуг"

18 ноября состоится общекиевский флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян"

В четверг, 18 ноября, под Верховной Радой состоится общекиевский флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян". Киевляне придут на площадь Конституции, чтобы защитить свои конституционные права и столичное самоуправление.

Такая информация появилась на странице "АвтоМайдан – AutoMaidan" в Facebook.

"Зе-диктаторы решили забрать Киев у киевлян. Киевляне вправе выбирать себе власть. Киевляне имеют право работать и жить достойно. Киевляне против узурпации власти и давления на местное самоуправление и бизнес. Закон о столице, увеличение налогов, наступление на интересы киевлян – все это только начало сворачивания демократии в Украине", - говорится в информационном сообщении об акции.

Толчком к флешмобу стала информация о том, что Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о столице №2143-3, предусматривающий раздел должностей городского головы Киева и главы КГГА. Главу горгосадминистрации, который фактически будет управлять городом, должен назначать президент.

"Зеленая власть продолжает забирать наши права Они хотят управлять столицей, несмотря на то, что их не выбирали Хотят поставить руководить городом смотрящего от Офиса президента", - отмечают организаторы флешмоба.

Они призывают киевлян прийти в 9:30 в четверг, 18 ноября, в Мариинский парк и напомнить "Слугам" о своих правах.

Как сообщалось, законопроект №2143-3 был подан в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа" и принят в первом чтении еще в 2019 году. Он получил многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления ВР по поводу нарушения конституционных норм. Также появилась информация, что негативные выводы готовит Венецианская комиссия, в которую направил текст законопроекта мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко. Тем не менее власти планируют принять этот антиконституционный законопроект уже до конца нынешней парламентской сессии. "Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", - заявил Виталий Кличко.